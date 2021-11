فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا لدعم المسار الانتخابي وإخراج القوات الأجنبية

تغريدة الخارجية الفرنسية

Afin de poursuivre notre appui à la transition en Libye, la 🇫🇷 organisera le 12/11 à Paris, une conférence internationale au niveau des chefs d’État et de gouvernement sur la Libye. Elle associera étroitement les Nations unies et sera co-présidée avec nos partenaires 🇮🇹 et 🇩🇪. pic.twitter.com/z5MN2NujbT