سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل

أ ف ب/ أرشيف

ذكر مسؤول ليبي في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد أن سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة 17 فبراير 2011، قد سجل اسمه الأحد كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول. ومن المحتمل أن تعرف الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء المعروفة على الساحة الليبية.

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قال مسؤول في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن سيف الإسلام القذافي ابن معمر القذافي سجل اسمه الأحد كمرشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وسيف الإسلام من أبرز الشخصيات المتوقع أن تخوض انتخابات الرئاسة ضمن قائمة مرشحين تضم أيضا قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وظهر سيف الإسلام في صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بعمامة وعباءة تقليدية بنية اللون وبلحية رمادية ونظارة وهو يوقع وثائق في مركز التسجيل ضمن المرشحين بمدينة سبها بجنوب البلاد.

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ورغم الدعم المعلن من جانب معظم الفصائل الليبية والقوى الأجنبية للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول فلا تزال الشكوك تحيط بالانتخابات وسط خلافات بين كيانات متنافسة على القواعد والجدول الزمني.

سيف الإسلام يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة الليبية سيف الإسلام القذافي يتقدم بأوراق ترشحه لمفوضية الإنتخابات في سبها pic.twitter.com/E37UNhss9Q — Moussa ElZarif (@Moussaelzarif) November 14, 2021

وتم الاتفاق في مؤتمر موسع عقد في باريس يوم الجمعة على فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات أو يحول دون إجرائها لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على القواعد المؤهلة للترشيح.

ورغم أن من المرجح أن يعمد سيف الإسلام إلى استغلال الحنين للفترة التي سبقت انتفاضة عام 2011 التي ساندها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بوالده من الحكم ليبدأ عقد من الفوضى والعنف فإن محللين يقولون إنه قد لا يكون في صدارة السباق الانتخابي.

فلا يزال كثيرون من الليبيين يتذكرون الحكم الشمولي القاسي في عهد القذافي كما أن سيف الإسلام وشخصيات النظام السابق ظلت بعيدة عن السلطة لفترة طويلة وربما يجدون صعوبة في حشد الرأي العام بنفس قدرة منافسين رئيسيين.

فرانس24/رويترز

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