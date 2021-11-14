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من هو سيف الإسلام القذافي المرشح "المفاجئ" للانتخابات الرئاسية الليبية؟

سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية الليبية. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

بترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يعود سيف الإسلام القذافي إلى واجهة المشهد السياسي في البلاد بعد أن بقي متواريا عن الأنظار منذ إسقاط نظام والده معمر القذافي في سنة 2011. ومهد سيف الإسلام لعودته بمقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عبر فيها عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية. وقاد خريج جامعة لندن للاقتصاد تيارا إصلاحيا في بلاده حيث دعا في عام 2006 إلى استحداث دستور ثابت لليبيا. وبعد 2011، حكم عليه القضاء الليبي بالإعدام قبل أن يتمتع بالعفو لكنه مازال مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.