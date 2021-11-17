رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر

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رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الأربعاء ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر مؤكدا أن الانتخابات "هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد". يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المشير خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية، وعقب خطوة مماثلة الأحد من سيف الإسلام القذافي، المطلوب دوليا لدوره في العنف الذي جوبهت به انتفاضة 2011 التي أطاحت بوالده عن سدة الحكم في ليبيا.

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قدم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمة متلفزة الأربعاء ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.

وقال صالح "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة... (الانتخابات) هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية".

عقيلة صالح يتقدم للانتخابات الرئاسية 01:12

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية، وعقب خطوة مماثلة يوم الأحد من سيف الإسلام القذافي، المطلوب دوليا لدوره في العنف الذي جوبهت به انتفاضة 2011 التي أطاحت بوالده عن سدة الحكم في ليبيا.

تشهد ليبيا خلافات حادة مرشحة للتفاقم بشأن من يحق له خوض الانتخابات التي تُجرى بعد أقل من ستة أسابيع وتُعلق عليها الآمال في إعادة الاستقرار إلى البلد النفطي عضو منظمة أوبك.

فرانس24/ رويترز

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