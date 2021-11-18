الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن أنه بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي

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الرئيس التونسي قيس سعيّد أثناء إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، تونس 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

في خضم مطالب محلية بإنهاء التدابير الاستئثنائية التي أقرها في تموز/يوليو، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي دون وضع موعد محدد. واستحوذ سعيّد على جميع السلطات تقريبا في يوليو/تموز وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب لكن الرئيس التونسي يؤكد على أن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد.

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في محاولة لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج منذ استئثاره بأغلب السلطة قبل أربعة أشهر، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي.

لكن الرئيس التونسي لم يعلن أي موعد محدد، بينما يواجه ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي.

مطالب بخارطة طريق

واستحوذ سعيّد على جميع السلطات تقريبا في يوليو/تموز وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب قبل تنصيب رئيس وزراء جديد والإعلان عن قدرته على الحكم بمرسوم.

ولكن سعيّد قال إن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد. والأسبوع الماضي احتج الآلاف بالقرب من البرلمان في العاصمة، مطالبين سعيّد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية الرئيس التونسي على إعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.

ومن المتوقع أن ينظم الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي احتجاجا السبت أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية.

فرانس24/ رويترز

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