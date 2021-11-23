مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يستقيل بشكل مفاجئ بعد يوم من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية

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أعلنت مصادر دبلوماسية الثلاثاء استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من مهامه بشكل مفاجئ. وتأتي استقالة كوبيش بعد يوم من إغلاق باب الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر. وذكر مصدر دبلوماسي أن كوبيش ربما "شعر بأنه لا يتمتع بدعم كاف".

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أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الثلاثاء أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش استقال من منصبه بعد أقل من عام من تعيينه في كانون الثاني/يناير.

وقال دبلوماسي طالبًا عدم الكشف عن اسمه إن "كوبيش استقال"، وهو ما أكدته عدة مصادر دبلوماسية أخرى أضافت أنه لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن كوبيش ربما "يشعر بأنه لا يتمتع بدعم كاف".

انقسم مجلس الأمن الدولي مؤخرًا حول مسالة إعادة تنظيم قيادة البعثة السياسية الأممية إلى ليبيا، إذ طالب عدد من أعضاء المجلس بنقل منصب الموفد من جنيف إلى طرابلس. وقال دبلوماسيون إن يان كوبيش كان متحفظًا على نقل منصبه.

وتسلّم يان كوبيش (69 عامًا)، الذي كان موفدًا أمميًا سابقًا إلى لبنان، مهامه كممثل خاص للأمم المتحدة في ليبيا في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي انسحابه المفاجئ من الملف الليبي غداء إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر. وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

وكان عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلن الثلاثاء، أن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

وقال السائح في مؤتمر صحفي من داخل مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، إن "منظومة تسجيل المترشحين سجلت يوم أمس، عدد 98 مترشحاً ومترشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة".

وأضاف السائح، "عقب عملية التحقق من صحة بيانات المترشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".

وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوماً، بعد انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها.

أغلق الإثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

تقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها ولأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر. وعلى رأس هذه القائمة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

كما ترشحت امرأتان هما ليلى بن خليفة (46 عاما) رئيسة حزب الحركة الوطنية وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية.

أكد رئيس مجلس المفوضية سير العملية وفق مستويات "إيجابية" ستضفي المصداقية على نتائج الانتخابات.

وحول الأعداد أوضح أن "تم تسليم 1,7 مليون بطاقة للناخبين، من إجمالي أكثر من 2,8 مليون بطاقة يُستهدف توزيعها، حيث يستمر التوزيع حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري". ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو سبعة ملايين.

كما بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل أكثر من 1700 مرشح. وتستمر عملية التسجيل حتى 6 كانون الأول/ديسمبر.

أفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية الذين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات وقد اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه خلافا لما نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

فرانس24/ أ ف ب

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