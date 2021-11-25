المغرب يعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا ابتداء من الجمعة بسبب جائحة فيروس كورونا

© أ ف ب/ أرشيف

قرر المغرب الخميس تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا بسبب فيروس كورونا. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن لجنة وزارية متخصصة اتخذت هذا القرار "لمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض بلدان الجوار الأوروبي".

إعلان اقرأ المزيد

اتخذت المملكة المغربية الخميس قرارا يقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى فرنسا ابتداء من الجمعة (26 نوفمبر/تشرين الثاني) إلى أجل غير مسمى بسبب "تدهور الوضعية الوبائية" المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في بعض البلدان الأوروبية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن لجنة وزارية متخصصة اتخذت هذا القرار "لمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض بلدان الجوار الأوروبي".

فرنسا تضم أهم جالية مغربية مقيمة في الخارج

وتضم فرنسا، حيث أودى الوباء بأكثر من 118 ألف شخص، أهم جالية مغربية مقيمة في الخارج بأكثر من مليون شخص، كما يعد مصدرا رئيسيا للسياح الأجانب الذين يفدون عادة إلى المملكة. وهو أيضا أهم شريك اقتصادي للمغرب.

وكان المغرب أعلن منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تعزيز مراقبة حدوده للتصدي لكوفيد-19 بإجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من بلدان جلها أوروبي إذا تبينت إصابتهم بالفيروس في مطارات المملكة وموانئها، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

وتشمل هذه التدابير البلدان المصنفة في "اللائحة باء" أي التي تشهد وضعية وبائية مقلقة حسب تصنيف السلطات المغربية، وبينها أيضا بلدان عربية وأفريقية عدة.

عدد الوفيات جراء الوفيات بلغت 14.770

ويستمر العمل بجواز التلقيح في المغرب كشرط ضروري للسفر إلى الخارج أو لدخول جميع الفضاءات والمرافق العمومية المغلقة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المملكة نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14.770 وفق آخر حصيلة رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك