المغرب يعلق لأسبوعين الرحلات الجوية الوافدة لكبح متحورة فيروس كورونا "أوميكرون"

أعلنت اللجنة الوزارية المغربية لتتبع كوفيد-19 الأحد عن تعليق كافة الرحلات الجوية للمسافرين الوافدين لمدة أسبوعين بدءا من الاثنين، لمواجهة "التفشي السريع للمتحورة الجديدة" لفيروس كورونا "أوميكرون". ويأتي القرار حسب نفس المصدر "للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة". ولم تحدد اللجنة إن كان القرار سيشمل الرحلات المغادرة من مطارات المملكة نحو الخارج.

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قرر المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية للمسافرين القادمين إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين، جراء "التفشي السريع للمتحورة الجديدة" لفيروس كورونا "أوميكرون"، حسبما أعلنت لجنة وزارية الأحد.

وتهدف المملكة من خلال هذا القرار إلى "الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين"، وذلك بعد "التفشي السريع" لهذه المتحورة "خصوصا في أوروبا وأفريقيا"، وفق ما أوضح بيان اللجنة الوزارية لتتبع كوفيد، والذي لم يحدد إن كان القرار سيشمل أيضا الرحلات المتوجهة من مطارات المملكة إلى الخارج.

وكان المغرب قد أجل الخميس قرار تعليق الرحلات بين فرنسا والمملكة بسبب انتشار فيروس كورونا، من الجمعة إلى الأحد. واتخذ القرار حسب السلطات "لمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض بلدان الجوار الأوروبي"، وفق البيان الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.

تغريدة وزارة الخارجية المغربية ⚠️Les autorités marocaines ont décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume du Maroc, pour une durée de 2 semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59. — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 28, 2021

وتزامن القرار مع اقتراب موسم الأعياء ونهاية العام والتي تشهد عادة توافد أعدادا كبيرة من السياح الأجانب بما فيهم الفرنسيون، ما ينذر بتعميق أزمة القطاع السياحي المغربي المتضرر أصلا من تداعيات الجائحة.

وتسعى السلطات المغربية للحفاظ على التحسن الذي شهده الوضع الوبائي فيها خلال الفترة الأخيرة، ما سمح برفع حظر التجول الليلي وتخفيف القيود الاحترازية. كما تراهن على استمرار حملة التطعيم التي شملت أكثر من 22 مليونا و600 ألف شخص استفادوا من جرعتي اللقاح، بينهم أكثر من مليون و600 ألف تلقوا الجرعة الثالثة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14774 وفق آخر حصيلة رسمية.

تغريدة وزارة الخارجية المغربية 🔴En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens⬇️ pic.twitter.com/eM7najn86m — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 28, 2021

وأثارت المتحورة الجديدة القلق حيال الجهود العالمية الرامية إلى احتواء الوباء جراء المخاوف من أنها شديدة العدوى، ما أجبر العديد من الدول على إعادة فرض تدابير لم تكن تتوقع العودة إليها. كما فرضت عدة دول قيودا على السفر من جنوب أفريقيا، فيما يسابق العلماء الزمن لتحديد التهديد الذي تمثله متحورة "أوميكرون" خصوصا بشأن إن كان بإمكانها الالتفاف على اللقاحات المطورة حاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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