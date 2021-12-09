تونس: اندلاع حريق بالمقر الرئيسي لحركة النهضة ورجال الإطفاء ينقذون أشخاصا عالقين داخله

© أ ف ب/ أرشيف

اندلع حريق الخميس بالمقر الرئيسي لحزب حركة النهضة التونسية في العاصمة. وأكد شهود أن عمال الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك. وقال عضو بالحزب إن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب. فيما قال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

إعلان اقرأ المزيد

قال شهود الخميس إن حريقا اندلع في المقر الرئيسي لحزب النهضة التونسية بالعاصمة. وأضافوا أن عمال الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك.

أبلغ عضو بالحزب رويترز أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب.

وأظهرت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى فيما قال شهود ومصادر أنه أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني. وقال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك