الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل إلى تونس على رأس وفد هام في "زيارة دولة"

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الرئيس التونسي قيس سعيّد يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لدى وصوله إلى تونس العاصمة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021.
الرئيس التونسي قيس سعيّد يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لدى وصوله إلى تونس العاصمة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021. © رويترز.
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: نور الدين مباركي
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وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس الأربعاء في زيارة دولة، حيث كان في استقباله الرئيس قيس سعيّد، حسبما أفاد مراسل فرانس24 نور الدين مباركي. وأضاف مباركي أن "الرئيس الجزائري جاء على رأس وفد هام يضم العديد من الوزراء على خلفية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة. وأشار إلى توقيع الجانبين مساء 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت عدة مجالات أبرزها العدالة والداخلية والاتصال والإعلام والصناعة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة.

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أفاد مراسل فرانس24 بأن تونس والجزائر قد وقعتا مساء الأربعاء 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت عدة مجالات منها العدل، الداخلية، الاتصال والإعلام، الصناعة والبيئة، والتجارة الخارجية، والثقافة. وجرت مراسم التوقيع بإشراف الرئيسين قيس سعيّد وعبد المجيد تبون الذي يجري "زيارة دولة" إلى تونس.

تغريدة الرئاسة الجزائرية

وكان الرئيسان قد عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب مباحثات جرت على انفراد، تم خلالها التأكيد على تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات التونسية الجزائرية.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس التونسي إنه تم خلال اللقاء استعراض الأسباب التي حالت دون تحقيق التكامل والتعاضد المنشود من العلاقات الثنائية، متحدثا عن طرق جديدة ومختلفة لتحقيق هذا التكامل والمقاصد التي وضعت من أجلها الاتفاقيات المشتركة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

تغريدة الرئاسة التونسية

من جهته، أعرب الرئيس الجزائري عن عميق الارتياح لما أفضت إليه المحادثات الثنائية خلال لقائه بسعيّد، والتي من نتائجها "تأكيد الحرص على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، على أمل الوصول إلى اندماج اقتصادي، وإلى آفاق وحدوية".

فرانس24/ نور الدين مباركي

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