المغرب يعلن إحباط هجوم "إرهابي" داخل المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يلقي كلمة خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن في وزارة الخارجية بواشنطن، الولايات المتحدة، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية، أحبطت أجهزة الأمن المغربية ليل الجمعة هجوما "إرهابيا" داخل المملكة خطط لتنفيذه شخص بايع تنظيم "الدولة الإسلامية". واوقفت السلطات المغربية الخميس المشتبه به البالغ من العمر 24 عاماً وكان يخطط لهجوم "باستعمال عبوات ناسفة".

إعلان اقرأ المزيد

أوقفت أجهزة الأمن المغربية الخميس شخصا للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي داخل المملكة. وأعلنت السلطات أنها استطاعت ليل الجمعة بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية إحباط هجوم "إرهابي" خطط لتنفيذه شخص سبق وبايع تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في بيان إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لها، "تمكن أمس الخميس من توقيف عنصر متطرف موال لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" (...) وإجهاض مشروعه الإرهابي".

وأضافت أن الموقوف البالغ من العمر 24 عاماً "قرر مؤخراً الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة". وأوضحت أنّ "إجراءات البحث أثبتت أنه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة".

"التعاون الثنائي"

وأكدت أنها ضبطت في حوزة الموقوف "أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات"، مشيرة إلى أنه كان ينشط بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

وأفاد بيان المديرية أن العملية جاءت "تتويجاً لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية".

كما أوضح البيان أن المشتبه به كان يخطط للالتحاق بمعسكرات لتنظيم "الدولة الإسلامية" في الخارج، "قبل أن يقرر مؤخراً الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة".

وأشارت المديرية إلى أن الموقوف "قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي".

ومنذ 2002 فككت أجهزة الأمن المغربية أكثر من ألفي خلية "إرهابية" وأوقفت اكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ"الإرهاب"، وفق إحصائية نشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في شباط/فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك