المغرب يلغي احتفالات رأس السنة ويفرض حظر تجول ليلي خلالها لكبح فيروس كورونا

أعلنت الحكومة المغربية الإثنين إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض حظر تجول خلالها يمتد ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا كتدبير احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية. وسجلت المملكة 102 إصابة يومية جديدة نزولا من 186 الأحد ليبلغ إجمالي الإصابات 952916.

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ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية الإثنين أن الحكومة قررت إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية وفرض حظر تجول من الساعة الثانية عشرة ليلا ليلة رأس السنة إلى الساعة السادسة صباحا كتدبير احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تغريدة وكالة المغرب العربي للأنباء #MapActu



(كوفيد-19) .. الحكومة تقرر اتخاذ عدة تدابير ليلة ال31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022https://t.co/zSqyiXZdZx pic.twitter.com/jsLqye1uRB — Agence MAP (@MAP_Information) December 20, 2021

وسجلت وزارة الصحة المغربية الإثنين 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 186 أمس ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 952916. كما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة وهو نفس العدد المسجل الأحد، لترتفع أعداد الوفيات في المملكة جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى 14810.

وفي التفاصيل، أعلنت الحكومة المغربية عن إلغاء "جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا" و"منع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة". كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".

وذكرت الحكومة أنه بالرغم من "النتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة"، فإن "خطر تفشي الوباء مازال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الإحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".

فرانس24/ رويترز

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