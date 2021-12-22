تونس: منظمة العفو الدولية تدعو لعدم إلزام المواطنين بالجواز الصحي

مظاهرة مضادة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد في العاصمة، 17 كانون الأول/ديسمبر 2021.

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إلزام المواطنين بالجواز الصحي في القطاعين العام والخاص والذي نص عليه مرسوم رئاسي "انتهاك للحقوق"، وطالبت المنظمة الثلاثاء السلطات لعدم تطبيقه. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ الأربعاء، ليصبح مفروضا على كل مواطن إظهار الجواز داخل المؤسسات الحكومية والإدارية والمعاهد والكليات وغيرها.

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دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات التونسية لعدم تطبيق مرسوم رئاسي يقضي بإلزامية الجواز ضد فيروس كورونا الصحي في القطاع العام والخاص معتبرا ذلك "انتهاكا للحقوق".

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو الفائت مرسوما رئاسيا في تشرين الأول/أكتوبر يتضمن عقوبات لكل من يرفض الحصول على الجواز الصحي.

تشرع تونس في تطبيق المرسوم الرئاسي بداية من الأربعاء وعلى كل مواطن إظهار الجواز داخل المؤسسات الحكومية والإدارية والمعاهد والكليات وغيرها.

ودعت المنظمة في بيان "السلطات لتنقيح البنود التي تنتهك قوانين الشغل وحرية التنقل التي يضمنها القانون الدولي".

وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة آمنة القلالي "يجب على السلطات التونسية أن تقر فقط قيودا أساسية ومتساوية لحماية الصحة العمومية".

يتم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي طيلة ستة أشهر "ما يهدد دون جدوى سبل عيش التونسيين بفرض عقوبات شديدة الصرامة في حالة عدم الامتثال...والبلاد تواجه أزمة اقتصادية"، وفقا للقلالي.

وسيطالب كل تونسي أو أي مقيم في تونس يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق بإبراز الجواز الصحي حسب المرسوم الرئاسي.

وورد في نص المرسوم "يترتب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى إجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز".

ولا يمكن السفر دون هذا الجواز، وهو ما اعتبرته القلالي "غير مبرر".

فرانس24/ أ ف ب

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