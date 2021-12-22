ليبيا: لجنة متابعة الانتخابات تؤكد "استحالة" إجراء الاقتراع الرئاسي في موعده

موظف في اللجنة الليبية الوطنية للانتخابات ببنغازي، 16 كانون الأول/ديسمبر 2021.

توصلت لجنة برلمانية في ليبيا مكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأربعاء لعدم إمكانية إقامة الاقتراع الرئاسي في موعده المقرر يوم الجمعة 24 كانون الأول/ديسمبر. وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الموعد إلى نهاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

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أعلنت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي الأربعاء، "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة.

وأكد الهادي الصغير رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب، "بعد الإطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر".

بيان المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات. © المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات

ولم يقترح الخطاب أي موعد جديد.

وكان تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد يومين، "متوقعا" نظرا لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية والمشاكل القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين.

المفوضية العليا تقترح التأجيل

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأربعاء باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة 'القوة القاهرة' التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".

تم في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي التوقيع على وقف إطلاق النار بين المعسكرين المتنافسين في شرق ليبيا وغربها، وأنهى الاتفاق الحرب التي شنتها قوات حفتر على طرابلس وغرب ليبيا، واستمرت 15 شهرا وانتهت بانسحاب قواته إلى سرت منتصف العام 2020.

أعقب ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة بداية 2021، في نهاية عملية بقيادة الأمم المتحدة، لإدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية ومن ثم نيابية.

فرانس24/ أ ف ب

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