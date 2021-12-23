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تونس: ردود الأفعال عقب الحكم على الرئيس السابق المرزوقي بالسجن النافذ أربع سنوات

مقابلة مع منصف المرزوقي على فرانس24 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © فرانس24

رفضت قيادات سياسية معارضة تونسية، في أول رد فعل، الحكم القضائي الصادر الأربعاء بحبس الرئيس السابق المنصف المرزوقي، المعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، معلنة تضامنها معه. واعتبرت حركة النهضة، على لسان رئيس كتلتها البرلمانية، الحكم بمثابة "الفضيحة". من جانبه، نشر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينة على فيس بوك يندد فيها بالحكم ويصفه "بالفضيحة لسلطة تتجه نحو الاستبداد" على حد قوله.