تونس: ردود الأفعال عقب الحكم على الرئيس السابق المرزوقي بالسجن النافذ أربع سنوات
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رفضت قيادات سياسية معارضة تونسية، في أول رد فعل، الحكم القضائي الصادر الأربعاء بحبس الرئيس السابق المنصف المرزوقي، المعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، معلنة تضامنها معه. واعتبرت حركة النهضة، على لسان رئيس كتلتها البرلمانية، الحكم بمثابة "الفضيحة". من جانبه، نشر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينة على فيس بوك يندد فيها بالحكم ويصفه "بالفضيحة لسلطة تتجه نحو الاستبداد" على حد قوله.
أفاد مصدر قضائي تونسي الأربعاء بأن محكمة تونسية قضت بحبس الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات. وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها.
وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي بأن موكلها لم يتبلغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها. فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها.
فرانس24/أ ف ب
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