تونس: حراك "مواطنون ضد الانقلاب" يضرب عن الطعام احتجاجا على "الحكم الفردي"

أصدر الخميس حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد، بيانًا يعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام للاحتجاج على "الحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة" على حد وصف البيان. وطالب الحراك في بيانه "بإطلاق فوري لسراح النواب والمعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات العسكرية والكف عن تهديد القضاء والتحرش به".

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احتجاجا على ما وصفه "بالحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة"، قرر الخميس حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد، الدخول في إضراب عن الطعام. وجاء ذلك في بيانٍ نشره الحراك وأعلن دعمه له الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.

واستأثر سعيّد بمعظم السلطات بعدما علق عمل البرلمان وأقال الحكومة قبل خمسة اشهر وبدأ العمل بمراسيم رئاسية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب على الديمقراطية الناشئة في البلاد.

وقال "مواطنون ضد الانقلاب" في البيان الذي تلاه الناشط السياسي عز الدين الحزقي "نعلن إضرابا احتجاجيا كشكل متقدم من أشكال النضال الديمقراطي ضد الحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه واغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق الذي وضعنا فيه منظومة أمر 117" الرئاسي.

الرئيس قيس سعيّد "يحذر" الشعب التونسي 00:20

وطالب الحراك الذي يقود الاحتجاجات المناهضة لإجراءات سعيّد "بإطلاق السراح الفوري للنواب المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولة توريطه في المسار الانقلابي".

ودعا إلى "الكف عن تهديد القضاء والتحرش به ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار فضيحة المحاكمة الوهمية والحكم الجائر الصادر في حق المناضل رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي".

وقضت محكمة تونسية الأربعاء بسجن المرزوقي غيابيا لمدة أربع سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة "بعدما انتقد الرئيس قيس سعيد ودعا إلى احتجاجات مناهضة له". وقال المرزوقي في تصريح على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك إنه سيشارك "ولو رمزيا في إضراب الجوع".

كما دعا الحراك المعارض إلى "العدول عن كل ممارسات التضييق والمنع والاعتداء بالعنف على تحركات الأحزاب والمواطنين وضمان حق الجميع في التظاهر والتعبير بكل الأشكال التي يقرها الدستور والكف عن توظيف المؤسسة الأمنية".

وطالب البيان المواطنين والقوى السياسية والمثقفين والإعلاميين والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية بمساندة الإضراب "دفاعا عن الحرية والديمقراطية والحقوق الكونية".

فرانس24/ رويترز

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