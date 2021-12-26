الجزائر: النيابة تطلب السجن ثلاث سنوات للمعارض فتحي غراس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

أشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الأحد إلى أن ممثل النيابة في محكمة جزائرية الأحد طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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أعلنت منظمة حقوقية الأحد أن ممثل النيابة في محكمة جزائرية الأحد طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيس بوك: "طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالى 600 يورو) ضد فتحي غراس".

ويصدر الحكم في التاسع من كانون الثاني/يناير، بحسب ما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله على صفحتها على فيس بوك.

واعتقل غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهي حزب يساري صغير، في حزيران/يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.

ولوحق بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية".

ينتمي فتحي غراس البالغ 47 عاما إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

فرانس24/ أ ف ب

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