مصرع قائد طائرة عسكرية تونسية ومساعده في حادث سقوط بمنطقة بنزرت

نشرت في:

ضباط الجيش التونسي في 22 يوليو 2019 وهم يتفقدون طائرة حربية من طراز L-39 الباتروس تابعة لقوات حفتر بعد هبوطها اضطراريا في مدنين على بعد حوالى 120 كم جنوب شرق تونس على الحدود الليبية.
ضباط الجيش التونسي في 22 يوليو 2019 وهم يتفقدون طائرة حربية من طراز L-39 الباتروس تابعة لقوات حفتر بعد هبوطها اضطراريا في مدنين على بعد حوالى 120 كم جنوب شرق تونس على الحدود الليبية. © أ ف ب/أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

لقي قائد طائرة هليكوبتر عسكرية تونسية الإثنين ومساعده مصرعيهما في حادث سقوط بمنطقة بنزرت الجنوبية شمال البلاد أثناء تأديتهما مهمة طيران عادية، وذلك بحسب وزارة الدفاع الوطني التونسية.

إعلان

نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزارة الدفاع الوطني قولها الإثنين إن سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في أقصى شمال البلاد، بمنطقة بنزرت الجنوبية، كانت تؤدي مهمة طيران عادية أسفر عن وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية "سقطت مروحيّة عسكريّة بمنطقة بنزرت الجنوبيّة ظهر اليوم أثناء قيامها بتنفيذ مهمّة طيران عاديّة". ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لقي ثلاثة عسكريين تونسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس (جنوب)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR