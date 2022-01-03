مصرع قائد طائرة عسكرية تونسية ومساعده في حادث سقوط بمنطقة بنزرت

ضباط الجيش التونسي في 22 يوليو 2019 وهم يتفقدون طائرة حربية من طراز L-39 الباتروس تابعة لقوات حفتر بعد هبوطها اضطراريا في مدنين على بعد حوالى 120 كم جنوب شرق تونس على الحدود الليبية.

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