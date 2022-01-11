نقيب الصحافيين في تونس: جميع الأحزاب ممنوعة من دخول التلفزيون الحكومي بموجب قرار سياسي

قال نقيب الصحافيين التونسيين الثلاثاء إن هناك قرارا سياسيا بمنع جميع الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد. وأشار مهدي الجلاصي إلى أن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

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أعلن نقيب الصحافيين التونسيين الثلاثاء أن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وأشار مهدي الجلاصي، في حديث لوكالة رويترز، إلى أن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.

وكان حزب النهضة الإثنين قد طالب أنصاره بالمشاركة في مظاهرات مزمعة في 14 يناير/ كانون الثاني للاحتجاج على قرارات للرئيس قيس سعيّد تمنحه سلطات شبه مطلقة.

كما دعت مجموعات أخرى إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية التي يريدها الرئيس حول عدد من الإصلاحات السياسية.

فرانس24/ رويترز

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