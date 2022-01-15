دي ميستورا يزور مخيمات الصحراويين بتندوف جنوب غرب الجزائر في إطار جولة في المنطقة

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الموفد الأممي الخاص ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف في 18 كانون الاول/ديسمبر 2018

في إطار جولة يقوم بها في المنطقة، وصل المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا إلى مخيمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر. وانطلقت هذه الجولة بزيارة للمغرب الخميس الذي أكد على ضرورة "استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة"، الأمر الذي ترفضه بوليساريو.

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أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية، أن المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا وصل السبت إلى مخيمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر. من جهتها لا تنتظر جبهة بوليساريو الكثير من هذه الزيارة.

وانطلقت جولة دي ميستورا الأولى في المنطقة الخميس، من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة "استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، الأمر الذي ترفضه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) وتطالب باستفتاء لتقرير المصير.

وفي تصريح صحافي نقله التلفزيون الحكومي الجزائري، اعتبر ممثل جبهة بوليساريو في الأمم المتحدة سيدي محمد عماري أن " دي ميستورا يزور المنطقة وهي تشهد حالة حرب مفتوحة بيننا وبين دولة الاحتلال المغربية" منذ خرق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "ما أعاد كل الجهود الأممية إلى نقطة الصفر".

وقال "نحن سنستمع الى السيد دي ميستورا ونبلغه بكل وضوح موقفنا من العملية السلمية ومن آفاقها (...) ولو اننا لا نتوقع الكثير بحكم انها أول زيارة وهي زيارة تواصلية". مضيفا "جبهة بوليساريو لن تكون في موقع التفاوض مع السيد ستافان دي ميستورا وإنما سنستمع إليه".

كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤولة في جبهة بوليساريو أن "زيارة دي ميستورا إلى المنطقة لا تختلف عن زيارة أسلافه، في ظل عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات جدية وتقاعس مجلس الأمن".

وأفادت مسؤولة مخيم بوجدور جنوب تندوف، عزت إبراهيم بابيه، "لا ننتظر أن يأتي دي ميستورا بحل للقضية".

ويذكر أن دي ميستورا قد تولى منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعدما قطعت الجزائر في نهاية آب/أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إثر اتّهامها المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدّها، فيما أعربت الأخيرة عن أسفها للقرار و"رفض مبرراته الزائفة".

وفي إطار هذه الجولة، سيتوجه المبعوث الأممي إلى الجزائر العاصمة قبل أن ينهيها في موريتانيا في 19 كانون الثاني/يناير.

والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".

وأطلقت الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80 % من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

من جهتها تدعو جبهة بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في أيلول/سبتمبر 1991.

فرانس24/ أ ف ب

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