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المجلس الأعلى للقضاء في تونس يرفض المرسوم الرئاسي الخاص بإلغاء منح وامتيازات أعضائه

صورة لقصر العدالة في تونس العاصمة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

بعد يومين من إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد لمرسوم يقضي بإلغاء المنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عبر المجلس عن رفضه للمرسوم الرئاسي ودان في بيان صدر الجمعة، ما وصفه "بالتدخل في عمل القضاة وبحملات التشويه والضغط التي تستهدفهم"، كما أكد البيان على مواصلة المجلس لأداء مهامه دفاعا عن استقلاليته. وكان سعيد قد أكد بعد إصدار المرسوم أنه يعمل على أن يكون القضاء حرا مشدداعلى أهمية أن "يطبق القضاء القانون" في البلاد.