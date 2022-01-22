ماكرون يدعو الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية "جامعة"

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بعد أسبوع من تظاهرة لمعارضين في تونس تم قمعها بعنف، ذكر الإليزيه السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحادث هاتفيا مع مع نظيره التونسي قيس سعيّد ودعاه إلى تنفيذ مرحلة انتقالية "جامعة. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الرئيس التونسي "تعهد احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية".

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تحادث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت مع نظيره التونسي قيس سعيّد، ودعاه إلى تنفيذ مرحلة انتقالية "جامعة"، وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية بعد أسبوع من تظاهرة لمعارضين في تونس تم قمعها بعنف.

وقال الإليزيه إن الرئيسين "بحثا الوضع في تونس" و"أشاد (ماكرون) بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى اقصى حد ممكن"، لافتا إلى أن الرئيس التونسي "تعهد احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية".

وكشف سعيد في 13 كانون الاول/ديسمبر خارطة طريق تهدف الى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء في تموز/يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يسعى سعيد الى إضفاء طابع "رئاسي" عليه على حساب البرلمان.

خارطة طريق مرفوضة من المعارضة

وعمد سعيّد منذ 25 تموز/يوليو 2021 إلى احتكار السلطات عبر تعليق عمل البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة الإسلامي، الخصم اللدود للرئيس التونسي.

ومذاك، يمارس سعيّد الحكم عبر إصدار مراسيم رغم احتجاجات المعارضين وتنديد منظمات محلية ودولية غير حكومية.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة الاسبوع الفائت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة إحياء لذكرى ثورة 2011 وتنديدا بقرارات سعيّد.

كذلك، نقل الإليزيه أن ماكرون "شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تشهدها تونس. وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات".

فرانس24/ أ ف ب

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