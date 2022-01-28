فيديو

وقفة احتجاجية بالرباط لأسر المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا للمطالبة بإجلاء أبنائهم

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

عزز احتقان الوضع في أكبر سجون مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا قلق أسر المغاربة المعتقلين أو العالقين هناك. ونظمت تنسيقة الأسر وقفة الجمعة أمام مقر مجلس النواب المغربي في العاصمة الرباط للمطالبة بالسماح بعودة أبناءهم إلى المملكة. وقال الصحافي المغربي مصطفى الشكيري إن وقفة الأسر جاءت بعد الهجوم الأخير على سجن لمقاتلي التنظيم في الحسكة في ظل عدم وجود معطيات بشأن مصير أبنائهم مؤكدا أن المطلب الأساسي للأسر هو التواصل مع السلطات المعنية لتحديد سجلات دقيقة للمغاربة العالقين في المنطقة.