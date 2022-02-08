تونس: جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل بكافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس ردا على قرارات سعيّد

الرئيس التونسي قيس سعيّد في لقاء بقصر قرطاج مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، 1 مارس/ آذار 2021

دعت جمعية القضاة التونسيين على فيس بوك إلى تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ردا على قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس.

إعلان اقرأ المزيد

دعت جمعية القضاة التونسيين الثلاثاء إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس معبرة عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

كما أعلنت الجمعية عبر صفحتها على فيس بوك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.

وأثار إعلان سعيّد الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، واتهمته جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

وكان قيس سعيّد قد صرح خلال كلمة أثناء اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن "أطمئن الجميع في تونس وخارجها أني لن أتدخل في القضاء.. لن أتدخل في أي قضية أو أي تعيين.. لا أريد جمع السلط".

واتهم الرئيس قضاة بالتورط في الولاءات السياسة، وقال إن هناك قضايا أمام المحاكم منذ سنوات ولم يصدر فيها القضاة أحكاما.

فرانس 24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك