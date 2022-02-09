تونس: سعيّد ينوي تعيين "هيئة موقتة" لإدارة المجلس الأعلى للقضاء بانتظار إصدار قانون جديد بشأنه

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في خضم انتقادات محلية ودولية لإعلان نيته حله، كشفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة موقتة" في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

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في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف المحلية والدولية، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء أن الرئيس قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية" تتولى مهامه.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة الموقتة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

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أثار إعلان سعيّد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.

وقالوا إن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيّد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه "انقلاب".

فرانس24/ رويترز

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