تونس: القضاة يواصلون إضرابهم لليوم الثاني وسعيّد يؤكد أن مجلسا جديدا سيحل مكان المجلس الأعلى للقضاء

احتجاج للقضاة في تونس ضد قرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

تشهد تونس الخميس ولليوم الثاني على التوالي، إضرابا واسع النطاق ينفذه القضاة احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. وأكد سعيّد مجددا اليوم أن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وأن مجلسا آخر سيحل مكانه.

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يواصل القضاة في تونس الخميس إضرابهم لليوم الثاني احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت إلى هذا الإضراب الذي طال عددا كبيرا من المحاكم في تونس، وقد أعلن رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.

وعاود الرئيس قيس سعيّد الخميس التأكيد على أن المجلس قد حُلّ مشيرا إلى أن مجلسا آخر سيحل مكانه، فيما أعلن المجلس على الفور رفضه لهذه الخطوة.

وبعد دقائق من تأكيد سعيد تغيير التشكيلة الحالية للمجلس أعلن المجلس في بيان رفض القرار، قائلا "التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية".

ونتيجة للضغوط التي تعرض لها سعيّد كانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد قالت الأربعاء إن الرئيس لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية"، بينما هاجم سعيّد بشدة الانتقادات الخارجية.

وفي خضم احتجاجات القضاة المستمرة منذ يومين أوضح الحمادي أنه "بحسب إحصائنا، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70 بالمئة للدعوة إلى الإضراب"، مضيفا أن "أقلية" لم تضرب.

وتابع: "نعبر عن رفضنا لهذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية والذي يمثل خطرا على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديمقراطي المهمة وهو القضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة القضاة التونسيين ذات النفوذ والتي تدعو إلى إصلاح القضاء "بمعزل عن كل تدخل سياسي"، لم تؤيد الدعوة للإضراب التي أصدرتها جمعية القضاة التونسيين.

إلى ذلك، استنكرت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية في بيان مشترط، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".

ولفت البيان إلى أنه "رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور".

وأكد الأطراف الموقعون على البيان "مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحا هيكليا"، لكنهم شددوا على أن "الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون"، على غرار المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان لأعوام في انتخاب أعضائها.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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