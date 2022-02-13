تونس: مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء يسمح لسعيّد بإعفاء القضاة ويحظر إضرابهم

مواطنون ومحامون تونسيون يغادرون المحكمة الابتدائية في محافظة أريانة بالعاصمة التونسية بعد إعلان إضراب قضائي في 9 شباط/فبراير 2022 اثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلن مرسوم رئاسي تونسي أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس قيس سعيّد سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته". وكان الرئيس قد حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي وقال إنه سيعين مجلسا مؤقتا في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة.