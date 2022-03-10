الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل عيسى بكاي "لارتكابه خطأ فادحا" في ممارسة مهامه

© أ ف ب/أرشيف.

أعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس في بيان، أن عبد المجيد تبون أقال وزير النقل عيسى بكاي "لارتكابه خطأ فادحا" في ممارسة مهامه، وأشارت إلى تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير الوزارة بالنيابة. وجاء القرار غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من 100 رحلة دولية إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بدءا من 15 مارس/آذار، بعد تقليص عدد الرحلات إلى أقصى حد في إطار القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19.

إعلان اقرأ المزيد

أقال الرئيس الجزائري الخميس وزير النقل "لارتكابه خطأ فادحا" في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

ومن النادر أن تتم المجاهرة بمثل هذا السبب الذي لم يتضح ما هو بالضبط. وهو ثاني وزير يقال منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وجاء في البيان "أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأ فادحا، خلال ممارسته مهامه". وأوضح البيان أن الإقالة حصلت بعد "استشارة" رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.

ودخل عيسى بكاي (57 سنة) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في كانون الثاني/يناير 2020 كوزير مكلف التجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في يوليو/تموز 2021.

وتم تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان.

وجاءت إقالة بكاي غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مئة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الخارج اعتبارا من 15 مارس/آذار، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية الدولية إلى أقصى حد في إطار القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وهذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس تبون وزير نقل منذ توليه الحكم. وكان الوزير السابق لزهر هاني أقيل في كانون الثاني/يناير 2021 مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة بسبب "استيراد سلع تتصل بـخدمات الإطعام" في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.

وكان تبون أجرى في 17 فبراير/شباط تعديلا بسيطا على الحكومة شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفا لوفاء شعلال، وعبد الرحمان راوية وزيرا للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك