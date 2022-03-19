إسبانيا تعلن للمرة الأولى دعمها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية

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مروحية تابعة للقوات الدولية في الصحراء الغربية (مينورسو) في منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة علنا وللمرة الأولى دعمها موقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، معتبرة أن "مبادرة الحكم الذاتي المُقَدمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو.

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في تغيير جذري بموقفها المتعلق بقضية الصحراء الغربية، أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة دعمها موقف الرباط علنا وللمرة الأولى، لتنهي بذلك خلافا دبلوماسيا كبيرا بين البلدين.

وجاء في بيان للحكومة الإسبانية: "ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم".

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحافيين في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو.

وأكد ألباريس بذلك حرفيا رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبق أن كشف فحواها الديوان الملكي المغربي.

يأتي هذا الإعلان من جانب مدريد بعد صدور بيان عن الديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها الأخير أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية من أجل تسوية الخلاف".

كما أعلنت مدريد أن من المقرر أن يجري سانشيز زيارة إلى المغرب، من دون أن تحدد موعدها، وأن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيزور الرباط "قبل نهاية الشهر الجاري" في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

قال الصحافي الإسباني المتخصص في العلاقات بين إسبانيا والمغرب إغناسيو سيمبريرو إن "الحكومة الإسبانية استجابت للمطلب الرئيسي للمغرب" الذي طلب منها "دعم اقتراحه بالحكم الذاتي" للصحراء الغربية.

واعتبر أن "هذا تغيير مهم" لأن "المغرب يطالب بإعلان ذلك علنا"، لكن "السلطات الإسبانية ساعدت المغرب على الدوام (في هذا الملف) في السنوات الأخيرة".

ورحبت الخارجية المغربية في بيان بـ"المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بشأن الصحراء المغربية"، فيما اتهم ممثلو بوليساريو في إسبانيا، مدريد "بالاستسلام في مواجهة الابتزاز وسياسة الخوف التي يستخدمها المغرب".

لكن هذا التحول من جانب بيدرو سانشيز يمكن أيضًا أن يؤدي إلى توترات قوية داخل حكومته مع حلفائه من اليسار الراديكالي "بوديموس" المؤيدين لحق الصحراويين في تقرير المصير.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز ممثلة بوديموس على تويتر إن "أي حل للنزاع (في الصحراء الغربية) يجب أن يتم من خلال احترام الشعب الصحراوي وإرادته الديمقراطية".

فرانس 24 /أ ف ب

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