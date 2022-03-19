الحرب الجزائرية

مباشر - الإليزيه: مراسم إحياء الذكرى الستين لدخول اتفاقيات إيفيان التي مهدت لاستقلال الجزائر حيز التنفيذ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 19 مارس/آذار 2022. © فرانس24

تحيي فرنسا السبت الذكرى الستين لاتفاقيات إيفيان التي تم توقيعها في 18 مارس/آذار 1962 بين وفد من الحكومة الفرنسية وممثلين عن "جبهة التحرير الوطني" والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 مارس/آذار، وأوقفت حرب الجزائر لتعبد الطريق أمام استقلال البلاد. تابعوا التغطية المباشرة لفرانس24 المخصصة لهذا الحدث التاريخي البارز في العلاقات الفرنسية الجزائرية، بالإليزيه حيث يحضر نحو 200 شخصية من مختلف أطراف الذاكرة بين البلدين، وكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه المناسبة.