تصفيات مونديال 2022: الخزري وبرون يتغيبان عن مقابلتي تونس ومالي المصيريتين بسبب الإصابة

تميز وهبي الخزري مع فريقه سانت إتيان الفرنسي، وقاد منتخب نسور قرطاج إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم غياب قائد المنتخب وهبي الخزري والمدافع ديلان برون عن مباراة تونس ومالي الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، وذلك بسبب إصابة اللاعبين اللذين ينشطان في البطولة الفرنسية. وأوضح الاتحاد أن اللاعبين أصيبا مع فريقيهما وأن الفحوصات أثبتت عدم قدرتهما على خوض المقابلتين القادمتين ضد مالي، حيث ستدور مقابلة الذهاب في باماكو الجمعة والإياب في 29 من مارس/آذار في تونس.

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سيغيب نجم هجوم منتخب تونس وهبي الخزري عن مباراة بلاده المنتظرة ضد مالي الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، بسبب إصابة في كاحله بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي. كما سيغيب المدافع ديلان برون للسبب عينه.

وقال الاتحاد التونسي مساء الإثنين: "تأكد غياب الثنائي وهبي الخزري وديلان برون عن المواجهتين ضد مالي بسبب إصابتهما".

وكشف الاتحاد التونسي أن الفحوصات التي أجريت في ألمانيا للاعب وسط نادي كولن الياس السخيري لم تظهر خطورة في إصابته "وبالتالي سوف يلتحق بزملائه غدا الثلاثاء".

وسجل الخزري (31 عاماً)، قائد سات إتيان الفرنسي، 32 هدفاً في 95 مباراة دولية، فيما خاض برون (26 عاماً) الذي يلعب أيضاً في الدوري الفرنسي مع متز، 29 مباراة دولية مع منتخب "نسور قرطاج".

وأضاف الاتحاد التونسي: "أثبتت مختلف الفحوصات الطبية والتكميلية أن اللاعبين وهبي الخزري وديلان برون قد تعرضا إلى إصابة خلال المقابلة الأخيرة مع ناديهما في البطولة الفرنسية وأن الإصابة تستوجب مدة من الراحة تمنعهما من المشاركة في مقابلتي المنتخب التونسي والمنتخب المالي".

ويحلّ منتخب تونس ضيفا على مالي ذهابا في باماكو الجمعة، ثم يلتقيان إيابا بملعب حمادي العقربي في رادس في 29 آذار/مارس الجاري.

وكانت تشكيلة تونس شهت عودة لاعب وسط الدحيل القطري الفرجاني ساسي ومهاجم الكويت الكويتي طه ياسين الخنيسي. وغاب اللاعبان عن صفوف "نسور قرطاج" في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون والتي ودعوها من ربع النهائي أمام بوركينا فاسو (صفر-1) وأدت إلى إقالة المدرب منذر الكبيّر وتعيين مساعده جلال القادري خلفا له بمساعدة الدوليين السابقين علي بومنيجل وسليم بن عاشور.

فرانس 24 /أ ف ب

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