المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم "الشراكة الاستراتيجية" في مجال التعاون الفضائي

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وقع المغرب وإسرائيل الأربعاء مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفضائي في مؤشر إضافي يؤكد عزم الجانبين على تعزيز التنسيق المتبادل. ومثل الرباط وزير الصناعة رياض مزور فيما مثل تل أبيب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية عمير بيرتس. وتنص المذكرة التي أطلق عليها "الشراكة الاستراتيجية" على استحداث مركز للبحث والتطوير، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنها لم تشمل أي مكون عسكري، لكن الخطوة تأتي في خضم توترات متزايدة مع الجزائر.

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قام وزير الصناعة المغربي رياض مزور ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية عمير بيرتس الأربعاء، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفضائي، في مؤشر إضافي يدل على التنسيق المتزايد بين البلدين.

وجاء في بيان لبيرتس المولود في المغرب والذي سبق أن تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل "خطوة إضافية على صعيد إيجاد شراكة جديدة بين شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية وقطاع الطيران والصناعات الفضائية في المغرب". بدوره، صرح رئيس شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية ومديرها العام بوعز ليفي بأن المذكرة "ستسهم في الترويج للمشاريع المشتركة والتجارية في قطاع الطيران".

وتنص مذكرة التفاهم التي أطلقت عليها تسمية "الشراكة الاستراتيجية" على استحداث مركز للبحث والتطوير، بحسب البيان. ويأتي التوقيع استكمالا لإعلان مشترك وقع في ديسمبر/كانون الأول 2020 نص على توسيع نطاق التعاون في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا.

وأورد البيان نقلا عن وزير الصناعة المغربي أن مذكرة التفاهم تشكل استجابة لـ"أولويات وطنية" على صعيد الترويج للتدريبات المتقدمة والتوظيف والصناعات المحلية والبحث والتطوير.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المذكرة لم تشمل أي مكون عسكري، لكن الخطوة تأتي في خضم توترات متزايدة بين المغرب والجزائر، خصوصا على خلفية ملف الصحراء الغربية.

وكان الطرفان قد وقعا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق تعاون أمني غير مسبوق يتيح للمغرب خصوصا الحصول بسهولة على معدات إسرائيلية عالية التكنولوجيا، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط.

واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر 2020 في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بـ"سيادة" المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).

فرانس24/ أ ف ب

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