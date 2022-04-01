تونس: سعيّد يرفض إجراء انتخابات تشريعية خلال 3 أشهر بعد قيامه بحل البرلمان

بعد قراره حل مجلس النواب، أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الخميس إلى أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وكانت قوى سياسية قد طالبت سعيّد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان بموجب الدستور، الأمر الذي اعتبره سعيّد "فتوى" غير موجودة في الدستور.

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيس بوك.

هذا الإعلان أتى بعد إصدار سعيّد الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.

وقال سعيّد ردا على مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة: "بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور. لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".

وكان الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، قد طالب سعيّد بالدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان. وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب ومن مؤيدي الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيّد بموجب الدستور وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

من جانبه، اعتبر راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي، لرويترز إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيّد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

يذكر أن سعيّد أعلن سابقا أنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو/تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول.

فرانس24/ رويترز

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