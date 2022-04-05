قتيلان وخمسة جرحى في اشتباك بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية

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لافتة في وسط العاصمة الليبية طرابلس في 16 فبراير 2021 كُتب عليها بالعربية "17 فبراير - من الثورة إلى الدولة" ، قبل يوم من إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة ضد الزعيم السابق معمر القذافي.

أسفر اشتباك بين مجموعتين مسلحتين في وسط العاصمة الليبية طرابلس الإثنين، عن مقتل شخصين على الأقل وجرح نحو خمسة آخرين، وفق مصدر أمني. ولم يحدد المصدر هوية المجموعتين. من جانبها قالت وسائل إعلام محلية إن الاشتباك دار بين قوة حفظ ودعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الضحايا يتوزعون على كلا القوتين.

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سقط ما لا يقل عن قتيلين وأصيب خمسة آخرون بجروح في اشتباك مسلح دار مساء الإثنين بين مجموعتين مسلحتين في وسط العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وأفاد المصدر طالبا عدم نشر اسمه أن "اشتباكات اندلعت قرابة الساعة الثامنة مساء (18:00 ت غ) بين مجموعتين استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتسببت بسقوط قتيلين وخمسة جرحى، مع تسجيل خسائر مادية في مبنى تعرّض للاحتراق لكن تمتّ السيطرة على الحريق بسرعة".

ولم يحدد المصدر هوية المجموعتين اللتين دار الاشتباك بينهما، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار تمّ في منطقة شارع الصريم واستمرّ لدقائق معدودات قبل أن تنتشر قوات أمنية فيه وتعود حركة السير إلى طبيعتها.

من جانبها قالت وسائل إعلام محلية إن الاشتباك دار بين قوة حفظ ودعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنّ الضحايا يتوزّعون على كلا القوتين. فيما لم تصدر وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (مقرها طرابلس) أي تعليق حول الاشتباكات.

بالمقابل دانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية التي عينها مجلس النواب (مقره في شرق البلاد) هذه "الاشتباكات المسلحة"، مطالبة بوقفها "فورا".

ويذكر أن ليبيا تشهد أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته مطلع الشهر الماضي، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد دبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

فرانس24/ أ ف ب

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