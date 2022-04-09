الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار خلال ثلاث سنوات في خضم أزمة مالية تواجهها البلاد

شهد الدينار التونسي هبوطا إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، ليساوي أكثر من ثلاثة دنانير للدولار الواحد. ويأتي ذلك في خضم أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

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كشفت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار الجمعة إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، متجاوزا ثلاثة دنانير للدولار الواحد. وتبين الأرقام تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.

ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.

فرانس24/ رويترز

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