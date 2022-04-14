موريتانيا تعلن مقتل اثنين من مواطنيها على حدود الصحراء الغربية والجزائر تتهم المغرب بتنفيذ اغتيالات

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مروحية تابعة للقوات الدولية في الصحراء الغربية (مينورسو) في منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

في قصف استهدف منطقة بين موريتانيا والصحراء الغربية قتل موريتانيان الأحد، وفق ما أعلنت نواكشوط الأربعاء. وقالت وسائل إعلام إن هذا القصف نفذه المغرب. من جانبها وإثر هذه الأنباء اتهمت الجزائر المغرب بتنفيذ "عمليات اغتيال موجهة". بالمقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من المغرب بخصوص هذه العملية.

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قالت نواكشوط الأربعاء إن موريتانيين قتلا الأحد في منطقة تقع على الحدود مع الصحراء الغربية، في "حادث" قالت وسائل إعلام إنه قصف مغربي استهدف المنطقة الحدودية الواقعة بين موريتانيا والإقليم الذي تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلاله عن الرباط.

وأوضح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتاني محمد ماء العينين ولد أييه خلال مؤتمر صحافي إنه "وفقا لمعلوماتنا فقد قضى موريتانيان في الحادث الذي وقع الأحد". وشدد الوزير على أن "الحادث وقع خارج ترابنا الوطني"، دون أن يوضح طبيعة ما جرى. فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى هو ثلاثة موريتانيين.

من جانبها نقلت وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، أن طائرة مسيرة مغربية استهدفت فجر الأحد قافلة شاحنات قرب الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وإثر هذه الأنباء اتهمت الجزائر المغرب بتنفيذ "عمليات اغتيال موجهة". بالمقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من المغرب بخصوص هذه العملية، كما لم يتم تأكيدها من مصدر مستقل.

وتضمن بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تدين بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة" هي الجزائر وموريتانيا و"الجمهورية العربية الصحراوية" التي تعترف بها الجزائر.

وشدد البيان الجزائري أن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة".

وحذر البيان من أن مثل هذه الهجمات "تعرّض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة".

ويذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت الجزائر مقتل ثلاثة من رعاياها في قصف نسب إلى المغرب واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر.

ويدور نزاع منذ عقود حول الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، المدعومة من الجزائر.

لكنّ التوتر تصاعد بين الجارتين في الأشهر الأخيرة حتى قررت الجزائر في أواخر آب/أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها.

فرانس24/ أ ف ب

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