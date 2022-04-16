المنظمة الدولية للهجرة تعلن انتشال 6 جثث بعد انقلاب قارب للمهاجرين قبالة ليبيا

قارب خشبي يحمل 28 لاجئا من أفريقيا يتم إنقاذهم من قبل منظمة Open Arms غير الحكومية، على بعد حوالي 45 ميلا بحريا من الساحل الليبي. البحر المتوسط ​​في 5 مارس/آذار 2022.

عثر على جثث ستة مهاجرين وافترضت وفاة 29 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة السبت، مشيرة إلى انقلاب قارب خشبي صغير كان على متنه نحو 35 مهاجرا الجمعة قبالة صبراتة غربي البلاد، التي تعد نقطة عبور أساسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا.

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة السبت عن أنه تم العثور على جثث ستة مهاجرين فيما افترضت وفاة 29 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا.

وفي السياق، أفاد مكتب المنظمة في ليبيا عبر تويتر "انقلب قارب خشبي صغير يحمل نحو 35 مهاجرا أمس قبالة صبراتة (غرب). تم العثور على جثث ستة أشخاص بينما هناك 29 آخرون في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم".

كما قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه قد "تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرا قبالة السواحل الليبية هذا الأسبوع وحده".

🚨 A small wooden boat carrying around 35 migrants capsized off Sabratha, #Libya yesterday. The bodies of six people have been retrieved while 29 others are missing and presumed dead. At least 53 migrants have been reported dead or missing off Libya this week alone. pic.twitter.com/XaM5waGp3M — IOM Libya (@IOM_Libya) April 16, 2022

وتعتبر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا نقطة عبور مهمة لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عن طريق السواحل الإيطالية الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر.

وينحدر معظم المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وغالبا ما يقعون فريسة للمتاجرين بالبشر.

وتتعرض ليبيا الغارقة في أزمة سياسية كبيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لانتقادات مستمرة بسبب سوء معاملة المهاجرين، لا سيما في مراكز الاحتجاز.

ومنذ بداية 2022 "لقي ما لا يقل عن 475 شخصا حتفهم خلال محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط"، حسبما ورد في تقرير لمنظمة الهجرة الدولية بتاريخ 11 أبريل/نيسان، قبل إعلان السبت.

فرانس24/ أ ف ب

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