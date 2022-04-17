دول تعرض المساعدة على تونس لتجنب كارثة بيئية بعد غرق سفينة قبالة سواحلها الجنوبية

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تنقلت وزيرة البيئة التونسية إلى ميناء قابس جنوب شرق البلاد بعد غرق سفينة نفطية قبالة سواحلها، 16 نيسان/ أبريل 2022.

في خضم المخاوف من كارثة بيئية قبالة سواحلها، أكدت وزارة الدفاع التونسية الأحد أن دولا عرضت المساعدة على تونس بعد غرق سفينة تجارية تحمل مئات الأطنان من الوقود في السواحل الجنوبية. ويواجه ساحل قابس(جنوب) تلوثا كبيرا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.

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كشفت وزارة الدفاع التونسية الأحد أن دولا عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى نحو ألف طن من الوقود قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية.

وغرقت السفينة المتجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا الجمعة وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة. وقال مسؤولون إن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية بحرية.

ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثا كبيرا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.

وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن إيطاليا عرضت المساعدة وإنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية. وفتحت النيابة العامة السبت تحقيقا لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى طاقم السفينة. وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الوزارة أن السلطات شكلت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل. وقالت إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق السفينة قبل سحب ما تسرب منها.

فرانس24/ رويترز

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