لاجئون أفارقة يعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة في تونس للمطالبة بإجلائهم لبلدان أخرى

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مهاجرون يصعدون سفينة "اوشن فايكينغ" بعيد إنقاذهم من الغرق في المتوسط في 10 آب/أغسطس 2019

لليوم الثالث على التوالي، واصل لاجئون أفارقة الإثنين اعتصامهم أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة التونسية مطالبين بإجلائهم إلى بلدان أخرى "تحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية" على حد قولهم. وجل هؤلاء اللاجئين ممن أنقذوا من الغرق في البحر المتوسط أثناء محاولاتهم العبور إلى أوروبا. وكانت قوات خفر السواحل التونسية قد اعترضت أكثر من 25 ألف مهاجر العام 2021 وهو ما يعد ضعف عددهم العام 2020.

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ينفّذ عشرات اللاجئين الأفارقة منذ السبت الماضي في تونس اعتصاما للمطالبة بإجلائهم إلى بلدان أخرى، وواصل هؤلاء اللاجئون الإثنين لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة التونسية. وغالبية هؤلاء اللاجئين هم ممن تم إنقاذهم خلال محاولتهم العبور بحرا إلى أوروبا.

ويفترش اللاجئون المزودون ببطانيات وبينهم نساء وأطفال الأرض ليلا وسط حقائب تحوي أغراضهم الشخصية. وعلق اللاجئون لافتة عند مدخل المبنى كتب عليها "نحن بحاجة لأن يتم إجلاؤنا".

وقال صالح سعيد، وهو سوداني يبلغ 24 عاماً متحدّر من دارفور وعالق في تونس منذ أربع سنوات، "نطالب باحترام حقوقنا الأساسية. نريد أن يتم إجلاؤنا إلى أي بلد يحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وفي تونس مهاجرون ولاجئون متحدرون خصوصا من أفريقيا جنوب الصحراء يشكون باستمرار من تعرضهم لإساءات لفظية وجسدية. وغالبية هؤلاء ممّن تم إنقاذهم قبالة سواحل تونس بعد غرق مراكب كانوا على متنها خلال محاولتهم الوصول إلى القارة الأوروبية.

وبحسب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" فقد اعترضت قوات خفر السواحل التونسية 25657 مهاجرا في العام 2021، وهي حصيلة أعلى بقرابة الضعف مقارنة بتلك المسجلة في العام 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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