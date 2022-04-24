الصحراء الغربية: تبون يستنكر التحول في موقف إسبانيا لكنه يؤكد التزام بلاده باستمرار تزويدها بالغاز

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء السبت أن التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا". ورأى تبون أن الجزائر "لها علاقات طيبة مع إسبانيا"، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية "غيرَ كل شيء". لكنه شدد على أن بلاده "لن تتخلى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف". وتعتمد إسبانيا بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز.

إعلان اقرأ المزيد

أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء السبت أن التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا".

ففي مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية، ندد تبون السبت بإعلان الحكومة الإسبانية في 18 آذار/مارس عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية.

ورأى تبون أن الجزائر "لها علاقات طيبة مع إسبانيا"، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية "غيرَ كل شيء".

وتابع: "لن نتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة في ملف الصحراء الغربية، وكذا الأمم المتحدة، تعتبر أن إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل" لهذا النزاع. كما طالب "بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، فهي مطالبة بمراجعة نفسها".

وشدد الرئيس الجزائري على أن بلاده "لن تتخلى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف". وتعتمد إسبانيا بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز.

كم جانبها، أعربت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العامة "سوناطراك" بداية نيسان/إبريل أنها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر ومدريد.

وصرح الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنه لا يُستبعَد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك