تونس: سعيّد يعلن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء في 25 يوليو

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الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج في الضواحي الشرقية للعاصمة تونس في 2 سبتمبر 2020.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا في وقت سابق الأحد سعيّد "للشروع فورا" في إجراء حوار وطني اعتبر أنه "قارب النجاة الأخير" لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

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قال الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب أذاعه التلفزيون الأحد إن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا في وقت سابق الأحد الرئيس قيس سعيّد "للشروع فورا" في إجراء حوار وطني اعتبر أنه "قارب النجاة الأخير" لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

ما موقف اتحاد الشغل التونسي من نية الرئيس سعيّد طرح دستور جديد؟ 02:12

وحذر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال خطاب بمناسبة عيد العمال من أن "حالة الضبابية والتفرد السائدة حاليا" تهدد بأن "تزيد الوضع سوءا وانسدادا للآفاق وتسارعا لحالة الانهيار"، وفق ما نقل عنه موقع جريدة الشعب الصادرة عن المنظمة.

وحض زعيم المركزية النقابية النافذة الرئيس على "الشروع الفوري" في إطلاق حوار وطني "قبل فوات الأوان"، داعيا إلى "التوافق على أهدافه وإطاره وعلى أطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله".

واعتبر الطبوبي أن الحوار الوطني هو "قارب النجاة الأخير" للبلاد، مبديا حرصه على "تحويل" قرارات 25 تموز/يوليو الفائت إلى "مسار... بإنجاحه وعدم النكوص به إلى مساوئ العشرية الأخيرة".

وكان سعيّد سيطر في 25 يوليو/ تموز 2021 على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان قبل أن يحله لاحقا في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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