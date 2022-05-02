المغرب: عفو ملكي عن محكومين في قضايا "إرهاب" بعد "نبذهم للتطرف"

أ ف ب/ أرشيف

أعلنت وزارة العدل المغربية الأحد أن الملك محمد السادس أصدر عفوا بمناسبة عيد الفطر، شمل 29 شخصا محكومين في قضايا "إرهاب" بعد تأكيدهم "تشبثهم بثوابت الأمة" و"نبذهم للتطرف".

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قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بإصدار أمر، بمناسبة عيد الفطر، بالعفو على مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا متعلقة بـ"الإرهاب" وذلك بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة" و"نبذهم للتطرف"، بحسب ما أعلنت وزارة العدل مساء الأحد.

وجاء في بيان لوزارة العدل أن مجموعة من 29 محكوما في "قضايا الإرهاب أو التطرف" قد شملهم العفو "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".

وأوضح البيان أنه سيتم "العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلا"، بينما سيجري "التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 06 نزلاء".

ويستهدف برنامج "المصالحة" الذي تنظمه المندوبية العامة للسجون ومؤسسات رسمية أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرف الديني.

في المغرب، اعتُقِل منذ 2002 أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خلية من الإسلاميين المتشددين، حسب أرقام رسمية.

وفي المجموع، أصدر محمد السادس بمناسبة عيد الفطر عفوا عن 958 شخصا حُكِم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

فرانس24/ أ ف ب

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