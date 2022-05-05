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مبادرة "لم الشمل" الجزائرية... هل يصالح تبون معارضي الخارج؟

05:37 إسماعيل خلف الله، المحامي والخبير في القانون الدولي © فرانس24

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأربعاء، وجود مبادرة صلح بهدف "لم الشمل"، مع نشطاء جزائريين معارضين من "أجل صفحة جديدة". ويبدو حسب مراقبين، أن المبادرة التي يتبناها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي جاء الإعلان عنها قبيل ستينية ذكرى الاستقلال، المرتقب الاحتفال بها في 5 تموز/يوليو المقبل، بمثابة مشروع مصالحة سياسية في البلاد. وفي الفيديو يبين إسماعيل خلف الله، المحامي والخبير في القانون الدولي، خلفيات هذه الخطوة ورهاناتها، ومدى إمكانية نجاحها، ثم يجيب عن تساؤل البعض حول إمكانية أن تشمل المبادرة معتقلي الرأي والحقوقيين داخل البلاد.