لافروف في زيارة إلى الجزائر يلتقي خلالها تبون ولعمامرة

حل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالجزائر الثلاثاء، كما أوردت قناة الجزائر الدولية الرسمية. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا. ومن المتوقع ان يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون.

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل، يُتوقع أن يلتقي خلالها نظيره رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون، بحسب ما أفادت قناة الجزائر الدولية. ولم تعلن الخارجية الروسية ولا الجزائرية عن الزيارة من قبل كما أن أجندة لافروف لهذا الأسبوع لم تتضمن أي زيارة للجزائر ولا لأي بلد آخر في منطقة المغرب العربي.

وذكرت القناة الرسمية أن "الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا" بدون تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس الجزائري تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الفائت و"اتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والاجتماع القادم للجنة المشتركة، للتعاون الاقتصادي"، التي تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أفادت الرئاسة الجزائرية.

وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي للجزائر إلى كانون الثاني/يناير 2019 أي قبل أكثر من شهرين من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الجيش واحتجاجات شعبية غير مسبوقة.

وتربط الجزائر وموسكو علاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي بحجم تبادلات وصل إلى 4,5 مليار دولار كما أعلن لافروف في آخر زيارة له للجزائر قبل وصول الرئيس تبون للسلطة في كانون الأول/ديسمبر 2019.

كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك في اجتماعات الدول المصدرة للنفط "أوبك+".

فرانس24 /أ ف ب

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