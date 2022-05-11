هولندا تعرب عن دعمها لمقترح المغرب منح الحكم الذاتي للصحراء الغربية

قوس على بوابة الداخلة مزين بصورة عملاقة لملك المغرب محمد السادس، بالصحراء الغربية، الإثنين 21 ديسمبر 2020.

أعربت هولندا الأربعاء عن دعمها لخطة المغرب بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية. ووصفت الخطة بأنها "جادة وذات مصداقية". وقالت هولندا إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى "حل عادل ودائم ومقبول للطرفين". وتنضم هولندا للعديد من الدول العربية والغربية والأفريقية التي تدعم المقترح المغربي المقدم في 2007 بخصوص الحكم الذاتي كمخرج لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود حول المنطقة المتنازع عليها والتي تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لإقامة دولة مستقلة فيها.

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قالت هولندا الأربعاء إن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية "جادة وذات مصداقية"، مقتربة من موقف الرباط بشأن المنطقة المتنازع عليها والتي تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لإقامة دولة مستقلة فيها.

وفي بيان مشترك مع المغرب، بعد اجتماع لوزيري خارجية البلدين في الرباط، قالت هولندا أيضا إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى "حل عادل ودائم ومقبول للطرفين".

وتنضم هولندا إلى صفوف عدد متزايد من الدول الغربية والعربية والأفريقية في التعبير عن دعمها للاقتراح الذي قدمه المغرب في 2007 بخصوص الحكم الذاتي كمخرج لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

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ويسيطر المغرب، الذي يعتبر نفسه مالكا للصحراء الغربية، على المنطقة منذ منتصف السبعينيات عندما انسحبت منها إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة، ويقول إن أقصى ما يمكن أن يقدمه هو الحكم الذاتي تحت سيادته.

وتجمد صراعه مع جبهة البوليساريو في 1991 بوقف لإطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة والذي تضمن خطة لإجراء استفتاء لتحديد وضع الإقليم.

بالرغم من ذلك، لم يتم قط الاتفاق على قواعد للاستفتاء وتوقفت الأمم المتحدة عن الإشارة إليه كخيار، ودعت، بدلا من ذلك، الأطراف للمرونة والعمل من أجل "حل مقبول للطرفين".

وقالت البوليساريو في أواخر 2020 إنها ستستأنف كفاحها المسلح رغم عدم وجود دليل على قتال كبير.

ويحشد المغرب الدعم لخطة الحكم الذاتي من الدول الغربية، منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الإقليم في 2020.

فرانس24/ رويترز

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