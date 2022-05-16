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ما أهداف زيارة الرئيس الجزائري إلى تركيا وما أبرز الملفات المطروحة؟

03:19 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

واصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين زيارة دولة قادته الأحد إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أجرى خلالها الرئيسان محادثات ثنائية على انفراد قبل أن تتوسع لتشمل وزراء ومسؤولي البلدين. وفي السياق، قال مراسل فرانس24: "تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها الصناعات الدفاعية والإعلام على أن تتم توسعة التعاون إلى أعلى المستويات. الرئيس الجزائري قال إن العلاقات الثنائية ستتطور إلى أبعد مما كان يتصوره كثيرون". وأضاف حسين أسد أن تبون تحدث فيما يتعلق بالأمن في منطقة الساحل عن "عمليات مشتركة مع الجانب التركي لمكافحة الإرهاب ورفع مستوى التبادل التجاري إلى 10 مليارات". إضافة إلى "تطابق وجهات النظر حول الوضع في ليبيا".