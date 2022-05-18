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تونس: كنيس الغريبة يفتح أبوابه من جديد لاستقبال الزوار في موسم الحج اليهودي وسط إجراءات أمنية مشددة

01:06 يهودي تونسي يشعل شمعة ضمن مراسم الحج إلى كنيس الغريبة بجزيرة جربة، أقدم معبد يهودي في أفريقيا، 26 نيسان/أبريل 2021. © أ ف ب

بعد إغلاق دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، يعيد الأربعاء كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية الواقعة جنوب شرق البلاد، فتح أبوابه من جديد أمام الزوار في موسم الحج اليهودي. وتتوقع السلطات وصول أكثر من 5 آلاف زائر يهودي للمشاركة في هذا الحدث الديني السنوي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالعام الماضي، حين شارك عدد قليل من اليهود التونسيين ويهود دول أخرى بسبب قيود فيروس كورونا. وحرصا على تأمين الحدث المهم، بدأ الجيش التونسي بنشر عدة نقاط أمنية على الطرقات ومفترقات الطرق المؤدية إلى الكنيس.