ليبيا: فرنسا تحث كافة الأطراف على التعاون للتوصل إلى حل سياسي وطي صفحة العنف

جنود موالون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، على متن مركبات عسكرية في طرابلس، ليبيا في 17 مايو/أيار 2022.

دعت فرنسا الأربعاء كافة الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا إلى العمل معا لإيجاد حل سياسي وتجنب أعمال العنف، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، غداة اندلاع مواجهات في العاصمة الليبية بعد محاولة رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا السيطرة على الحكومة، ورفض إدارة منافسة التنازل عن السلطة ما أجبره على التراجع ومغادرة طرابلس.

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الأربعاء إنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا العمل معا من أجل إيجاد حل سياسي والامتناع عن العنف.

#Libye | Après les violences intervenues à Tripoli hier, la France appelle l’ensemble des acteurs libyens à s’abstenir de toute violence et à respecter l’accord de cessez-le-feu.



Lire la déclaration ➡ https://t.co/kkLFMrvu64 pic.twitter.com/vXEMKibpLK — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) May 18, 2022

واندلعت اشتباكات في العاصمة الليبية الثلاثاء مع محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا السيطرة على الحكومة لكن إدارة منافسة ترفض التنازل عن السلطة أجبرته على التراجع ومغادرة المدينة. ودخل باشاغا طرابلس خلال الليل بعد جمود على مدى شهرين بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا، لكن مكتبه قال إنه انسحب بعد ساعات مع اندلاع القتال في المدينة.

وتهدد الأزمة بإعادة ليبيا إلى قتال مطول بعد سلام نسبي استمر عامين أو إعادتها إلى التقسيم بين حكومة باشاغا المدعومة من الشرق وإدارة طرابلس بقيادة عبد الحميد دبيبة. وأدى الجمود السياسي بالفعل إلى إغلاق جزئي لمنشآت نفط ليبية، مما قلص المصدر الرئيسي للإيرادات الأجنبية بمقدار النصف. ولا تحقق الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة أو تمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة تقدما يذكر.

كيف هو الوضع الميداني في طرابلس؟ 03:12

وقال باشاغا، متحدثا من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد، حيث قال البرلمان الأسبوع الماضي إن عليه أن يجعلها مقرا لحكومته إذا لم يستطع العمل في طرابلس، إنه لن يلجأ للعنف من أجل السيطرة على العاصمة. وأضاف إن حكومته ستعمل انطلاقا من سرت اعتبارا من الأربعاء.

وأشار إلى أنه دخل طرابلس بدون حراسة مسلحة لكنه تعرض لهجوم من مقاتلين متحالفين مع دبيبة. لكن دبيبة اتهم باشاغا بدخول طرابلس برفقة مقاتلين وصفهم بأنهم "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت التسلل" إلى العاصمة خلال الليل.

عودة العنف واستمرار الجمود؟

ودوت أصوات أعيرة نارية من أسلحة ثقيلة وأسلحة رشاشة في أنحاء العاصمة طرابلس صباح الثلاثاء. وأُغلقت المدارس وخفت حركة المرور في ساعات الذروة التي عادة ما تكون مزدحمة، لكن الاشتباكات توقفت بعد انسحاب باشاغا.

وقال جلال حرشاوي الخبير في الشأن الليبي: "لا أعتقد أن الأمور ستعود هادئة ساكنة"، موضحا أن دبيبة سيحاول على الأرجح ممارسة مزيد من الضغط على الفصائل المتحالفة مع باشاغا في طرابلس. لكنه أضاف أن من المستبعد على ما يبدو حدوث تصعيد على نطاق واسع، في ضوء انسحاب باشاغا سريعا من طرابلس.

ومع عدم قدرة أي من الجانبين فيما يبدو على تحقيق تفوق عسكري حاسم في أنحاء البلاد، يبدو أن ليبيا الآن مهيأة لفترة أطول من الجمود مع تحصن الدبيبة بقوة في طرابلس وعدم قدرة خصومه على السيطرة عليها. وقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد إغلاق منشآت النفط الرئيسية من جانب قوات شرق ليبيا المرتبطة بالقائد خليفة حفتر، الذي يدعم باشاغا.

قلق أمريكي

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء إن الوزارة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في ليبيا، وتحث المجموعات المسلحة هناك على الامتناع عن العنف.

ولم تنعم ليبيا بأمن يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، إذ انقسمت في 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب قبل إبرام هدنة في 2020 وضعت البلاد تحت حكم حكومة وحدة هشة. وانهارت خطة لإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول وسط خلافات بين الفصائل الرئيسية والمرشحين البارزين حول قواعد الانتخابات. وتحرك البرلمان، الذي انحاز إلى الشرق خلال الحرب، لتعيين حكومة جديدة.

ورفض دبيبة رئيس حكومة الوحدة تحركات مجلس النواب قائلا إن إدارته ما زالت شرعية وإنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات. ودأب باشاغا، وزير الداخلية السابق الذي ينتمي مثل دبيبة إلى مدينة مصراتة الساحلية، على القول إنه سيدخل طرابلس دون عنف.

وانتهت محاولاته السابقة للقيام بذلك بعرقلة موكبه من قبل الفصائل المنافسة. وقال مجلس النواب الأسبوع الماضي إن حكومة باشاغا يمكن أن تعمل الآن من سرت، الواقعة في وسط البلاد قرب خط المواجهة المجمد بين الفصائل الشرقية والغربية. وتركز الدبلوماسية على المحادثات بين البرلمان وهيئة تشريعية مقرها طرابلس لتمهيد الطريق أمام محاولة أخرى لتسوية الصراع في ليبيا من خلال إجراء انتخابات.

فرانس24/رويترز

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