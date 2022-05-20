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الهجرة غير الشرعية: مجلس الشيوخ الإسباني يرفض مقترحا يدعو لمعاقبة المغرب والجزائر وموريتانيا

02:02 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني الأربعاء مقترحا قدمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف، دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءت للسيطرة على الهجرة غير النظامية بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المغرب والجزائر وموريتانيا. في السياق، قال مراسل فرانس24 إن هذا المقترح يطالب أيضا "باتخاذ تدابير أمام الهيئات الدولية للتنديد بما سماه انتهاكات واعتداءات متكررة من هذه الدول لغزوها إسبانيا حسب بيان الحزب. المقترح رُفض بـ96 صوتا ولم يؤيده سوى ممثل فوكس في اللجنة، فيما امتنع آخر". وأضاف سيدي محمد طلبة: "كان الحزب يدرك أنه لن يتم تمرير المقترح لكن هذا يدخل في استراتيجيته الانتخابية التي آتت أكلها لحد الآن".