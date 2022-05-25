مأساة جديدة قبالة السواحل التونسية إثر فقدان عشرات المهاجرين غير الشرعيين

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صورة نشرتها منظمة ألمانية غير حكومية في 16 نيسان/أبريل 2017 يبدو فيها مهاجرون يسبحون قرب مركب يغرق، قبل عملية إنقاذ قبالة السواحل الليبية

أسفر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس الشرقية عن فقدان أكثر من سبعين شخصا، وفق ما أعلن الأربعاء خفر السواحل التونسيين والذي تمكن من إنقاذ 24 مهاجرا فيما عمليات البحث مازالت جارية. وانطلق القارب من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه مئة مهاجر.

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أعلن خفر السواحل التونسيين الأربعاء أن ما لا يقل عن 76 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه مئة مهاجر.

وتضمن بيان للناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي أنه تم إنقاذ 24 مهاجرا فيما عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب-شرق) حيث غرق القارب المطاط ليل الأحد الإثنين.

وأكد خفر السواحل أنه أنقذ "صباح 24 أيار/مايو 16 مجتازا من جنسيات مختلفة أفريقية وآسيوية كان قد تعرض زورقهم المطاطي المستغل في عملية هجرة غير نظامية، للغرق حوالي ستة أميال بحرية جنوب شرق جزيرة قرقنة" التابعة لمحافظة صفاقس.

من جانبه تمكن جيش البحر من إنقاذ ثمانية آخرين وانتشل جثة واحدة، حسب البيان.

وتشهد المنطقة مع تحسن الأحوال الجوية تزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

وكانت قوات خفر السواحل التونسية أنقذت 44 مهاجرا غير قانوني وانتشلت ثلاث جثث بينما ما زال عشرة في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، على ما أفاد متحدث رسمي الجمعة.

وأعلن جيش البحر التونسي السبت إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك. على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع أيار/مايو العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

بين 22 و30 نيسان/أبريل، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، قضى فيها مهاجرون انتشلت جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

يصل مئات المهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

فيما تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن في العام الماضي 15671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12883 عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فيما أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو ألفي مهاجر فُقدوا أو غرقوا في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 عام 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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